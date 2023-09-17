Портал MySmartPrice раскрыл данные о ёмкости аккумуляторов в новой линейке iPhone 15, ссылаясь на китайскую нормативную базу данных

Портал MySmartPrice представил информацию о ёмкости аккумуляторов в новой линейке смартфонов iPhone 15. Эта информация была раскрыта до официального подтверждения со стороны Apple.

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Согласно нормативному листу, iPhone 15 оснащен аккумулятором ёмкостью 3349 мАч и мощностью 12,981 Вт⋅ч, в то время как iPhone 15 Pro имеет батарею ёмкостью 3274 мАч и мощностью 12,70 Вт⋅ч.

Помимо этого, MySmartPrice предоставил информацию о ёмкости аккумуляторов всей линейки iPhone 15:

iPhone 15 — 3349 мАч;

iPhone 15 Plus — 4383 мАч;

iPhone 15 Pro — 3274 мАч;

iPhone 15 Pro Max — 4422 мАч.

Сравнив данные с предыдущей линейкой iPhone 14, можно отметить следующее:

iPhone 14 — 3279 мАч;

iPhone 14 Plus — 4325 мАч;

iPhone 14 Pro — 3200 мАч;

iPhone 14 Pro Max — 4323 мАч.

Несмотря на увеличение ёмкости аккумуляторов в iPhone 15, ожидаемая продолжительность автономной работы остается сопоставимой с предыдущей линейкой iPhone 14.

Эта информация стала доступной благодаря китайской нормативной базе данных, хотя Apple пока не предоставила официальных данных о продолжительности работы устройств.

Следует отметить, что Apple представила четыре модели iPhone 15 на своей последней презентации, и релиз этих устройств ожидается 22 сентября.