В 2023 году российская интернет-среда столкнулась с утечкой более 445 млн строк конфиденциальной информации

В 2023 году российская сеть столкнулась с утечкой более 445 млн строк конфиденциальной информации. Такие данные были опубликованы компанией "Солар", которая занимается обеспечением кибербезопасности. По информации Solar JSOC, число клиентов, обратившихся к ним за помощью, с начала года выросло на 55%, а спрос на услуги по обеспечению безопасности онлайн-ресурсов увеличился более чем в три раза.

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Солар делает акцент на ежедневной обработке огромных объемов данных, с целью обеспечения безопасности для своих клиентов. Среди их инструментов - сеть приманок, фиксирующих действия злоумышленников, и автоматизированные системы, выявляющие потенциальные угрозы.

Рост числа кибератак вызвал увеличение численности персонала Solar JSOC на 52% с начала 2022 года, достигнув более 600 специалистов. Такое ускоренное обучение специалистов позволяет им более эффективно распознавать и реагировать на киберугрозы.

Петр Куценко, руководитель компонента Endpoint экосистемы R-Vision EVO, указал на серьезность такой утечки данных. Он подчеркнул, что утекшая информация может включать в себя чувствительные данные о клиентах, логины, пароли и др. Подобные инциденты могут привести к потере доверия клиентов и вызвать репутационные и юридические риски для компаний.