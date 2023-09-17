С 20 сентября системы фотовидеофиксации на улицах Санкт-Петербурга начнут отслеживать соблюдение правил пристегивания ремней безопасности водителями и пассажирами. Нарушителям грозит штраф в 1000 рублей.

С 20 сентября на улицах Санкт-Петербурга система фотовидеофиксации начнёт контролировать соблюдение водителями и пассажирами правил использования ремней безопасности.

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В случае нарушения предусмотрен штраф в размере 1000 рублей. Такое нововведение призвано повысить уровень безопасности на дорогах города и сократить число аварий из-за несоблюдения базовых правил дорожного движения.

Вице-губернатор Станислав Казарин акцентировал внимание на необходимости пристёгивания ремней, особенно для профессиональных водителей, работающих на дорогах города многие часы.

На текущий момент десять установленных комплексов способны фиксировать нарушение этого конкретного правила. Город имеет 1073 комплекса фотовидеофиксации, в том числе 44 передвижных, и планируется дальнейшее их увеличение.

Все зафиксированные нарушения ПДД автоматически передаются в Центр автоматизированной фиксации правонарушений ГИБДД. На основании полученных данных принимаются решения о штрафах.