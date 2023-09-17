Государственная Дума России намерена завершить процесс внесения изменений в закон "О связи", которые придают официальный статус центрам обработки данных (ЦОД) до конца 2023 года

Государственная Дума России нацелена на усовершенствование законодательства в сфере связи, придавая официальный статус центрам обработки данных (ЦОД) к концу 2023 года. Этот шаг, который считается важным для развития инфраструктуры ЦОДов в стране, получил одобрение на конференции "ЦОД" от директора департамента развития отрасли информационных технологий Минцифры России, Дмитрия Никитина.

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Минцифры уже двигалось в этом направлении с момента разработки законопроекта в 2021 году, который включает определение ЦОДов и их операторов. Законопроект был принят в первом чтении Госдумой летом 2022 года, а второе чтение было намечено на апрель 2023 года.

Внесение изменений в закон "О связи" включает в себя введение понятия "ЦОД" и "Владелец ЦОДа", что создает ясные рамки для регулирования этой важной отрасли. Дмитрий Никитин поделился, что законопроект в настоящее время находится на этапе рассмотрения и ожидается, что он будет принят до конца текущего года.

Эти изменения имеют потенциал урегулировать вопросы, связанные с техприсоединением, льготным доступом к земельным участкам для расширения ЦОДов и специальными тарифами на электроэнергию. Этот шаг также подчеркивает стремление России к развитию собственной классификации дата-центров.