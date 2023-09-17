Cadence Design Systems выпустила инновационное нейропроцессорное ядро Neo NPU, спроектированное для высокопроизводительных задач искусственного интеллекта

Cadence Design Systems, специализирующаяся на разработке IP-блоков, представила инновационное ядро Neo NPU (Neural Processing Unit) - нейропроцессор, оптимизированный для высокоэффективных решений задач искусственного интеллекта. Это новое решение обеспечивает высокую производительность и может быть использовано в SoC (системах на кристалле) для умных сенсоров, IoT-устройств, носимых гаджетов, систем поддержки водителей (ADAS) и многих других областях.

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Neo NPU обладает впечатляющей масштабируемостью производительности, начиная с 8 GOPS (миллиарды операций в секунду) и достигая 80 TOPS (триллионы операций в секунду) на одном ядре. В многоядерных конфигурациях его быстродействие может достигать сотен TOPS. Ядро Neo NPU способно справляться как с традиционными задачами искусственного интеллекта, так и с генеративными алгоритмами. Оно поддерживает разные форматы данных, включая INT4/8/16 и FP16, что делает его универсальным инструментом для работы с различными типами нейронных сетей, включая сверточные, рекуррентные и трансформеры.

Ядро Neo NPU будет производиться с использованием 7-нм технологии и имеет стандартную тактовую частоту 1,25 ГГц. Оно обещает значительное увеличение производительности по сравнению с предыдущими поколениями Cadence AI IP - до 20 раз, а эффективность по энергопотреблению для операций инференса вырастет в 5-10 раз.

Для разработчиков предоставится комплект NeuroWeave (SDK) с поддержкой широкого спектра популярных фреймворков и средств разработки, таких как TensorFlow, ONNX, PyTorch и другие. Решение Neo NPU будет доступно с декабря 2023 года.