NASA представило результаты исследования по НЛО, предложив новое название — НАФ (неопознанные аномальные феномены).

NASA публикует итоги работы экспертной группы, которая год занималась анализом данных о НЛО. В ходе исследования было предложено ввести новый термин — НАФ (неопознанные аномальные феномены), чтобы отразить неопределенный характер таких явлений.

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Глава NASA, Билл Нельсон, отметил, что хотя никаких убедительных доказательств внеземного происхождения НАФ не найдено, многие аспекты этих явлений остаются неразгаданными. Для более детального изучения неопознанных феноменов был назначен руководитель программы по НАФ, чье имя пока остается в секрете из-за возможных угроз безопасности.

Кроме того, Билл Нельсон рассказал о том, что члены экспертной группы сталкивались с недоброжелательными действиями и угрозами во время исследования. Новый руководитель группы будет сотрудничать с различными агентствами и органами власти, а также использовать современные технологии, такие как искусственный интеллект и машинное обучение, для детекции аномалий.