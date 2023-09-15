Google расширил возможности своего поисковика, добавив функцию создания комбинаций смайликов.

Google добавил интересный функционал в свою веб-версию поиска — теперь любой пользователь может создать свою комбинацию из смайликов. Для этого достаточно набрать «Emoji Kitchen» в строке поиска и следовать простым инструкциям.

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После активации этой функции, перед пользователем открывается список смайликов. Можно выбрать понравившийся или воспользоваться рандомизатором для создания случайной комбинации. Готовый результат легко копируется и может быть вставлен в любое сообщение или документ в виде стикера.

Хотя раньше данная функция была доступна только владельцам устройств на Android через клавиатуру Gboard, теперь её можно применять на различных платформах, включая мобильные браузеры и десктоп. Однако в веб-версии пока представлено не так много комбинаций, как в мобильном варианте.