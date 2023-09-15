Илон Маск подвергся критике со стороны министра иностранных дел Тайваня Джозефа Ву из-за своих комментариев относительно статуса Тайваня.

В ходе All-In Summit в Лос-Анджелесе Илон Маск, глава SpaceX, выразил мнение, что Тайвань можно рассматривать как часть Китая, сравнивая его с Гавайями. На эти слова отреагировал министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву, подчеркнув независимость острова и критикуя Маска за блокировку сервиса Starlink во время военных действий в Крыму.

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Маск упомянул, что взгляды Пекина на Тайвань подобны восприятию США своих Гавайских островов. Ответ на это последовал незамедлительно: Ву заявил, что Тайвань остается суверенным государством и категорически не признает претензии Китая. В дополнение к этому, министр упомянул блокировку социальных сетей, включая Х, в Китае, и пригласил Маска посмотреть на ситуацию глазами китайцев.

Кроме того, Ву напомнил о решении Маска не предоставлять доступ к Starlink в Крыму во время конфликта с Украиной. В свою защиту Маск объяснил, что действовал в соответствии с американскими санкциями против России.

Reuters подчеркивает, что демократически избранное правительство Тайваня настаивает на своем суверенитете и верит, что только граждане Тайваня могут решать свою судьбу.

Этот инцидент становится не первым, когда Маск делает заявления, касающиеся международных тем. В прошлом году он предложил урегулировать напряженность между Тайванем и Китаем, передав часть контроля над островом Пекину.