Lockheed Martin в сотрудничестве с DARPA приступает к разработке ядерного двигателя для космических путешествий дальнего радиуса, что может значительно ускорить и облегчить миссии к Марсу и Луне

С новым контрактом, подписанным с Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA), Lockheed Martin обязуется создать ядерный тепловой ракетный двигатель к 2027 году. Эта разработка может стать ключевым элементом в космических путешествиях дальнего радиуса, таких как экспедиции к Марсу или создание лунной базы.

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Ядерные тепловые двигатели, известные с времен послевоенного периода, обладают значительными преимуществами перед традиционными химическими двигателями, благодаря их высокому КПД и мощной тяге. В итоге это может существенно ускорить межпланетные перелеты и снизить риски от космической радиации для экипажа.

Основой нового проекта, названного DRACO, является ядерный реактор, работающий на основе низкообогащенного урана. Во время работы такого двигателя криогенный водород превращается в горячий газ, который создает тягу.

Стоймость подчеркивает, что такие двигатели не будут использоваться для старта с поверхности Земли. Они будут активироваться только после того, как ракета достигнет безопасной орбиты.