Китайская компания eHang завершила испытания своего электрического аэротакси EH218 и активно стремится к получению сертификации для коммерческого использования.

Китайская авиакомпания eHang успешно провела испытания своего нового электрического аэротакси EH218, делая шаг ближе к внедрению в коммерческий оборот этого уникального воздушного средства. Теперь eHang активно стремится к получению необходимой сертификации от CAAC, Управления гражданской авиации Китая.

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Отмечается, что большинство разработчиков воздушных такси, таких как eHang, еще находятся в процессе получения соответствующих разрешений от американского FAA или европейского EASA.

Однако eHang, благодаря сотрудничеству с китайскими регуляторами, уже имеет опыт проведения демонстрационных пилотируемых полетов в 20 различных локациях по всей стране.

Для обеспечения безопасности во время автономного полета, eHang планирует использовать удаленных операторов, которые будут готовы вмешаться в управление в случае возникновения проблем.

EH218 может преодолеть дистанцию до 30 км, вмещая на борту до двух пассажиров с общим весом не более 220 кг.