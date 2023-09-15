Финляндия запустила экспериментальную программу по использованию цифровых паспортов через мобильное приложение





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В Финляндии стартует экспериментальный проект по внедрению цифровых паспортов, ориентированный на оптимизацию процедур контроля на границе. Этот пилотный проект, запущенный в Хельсинки, позволяет гражданам предъявлять электронный паспорт через мобильное приложение при вылете в определенные города Великобритании.

Путешественникам необходимо установить специализированное приложение и пройти процедуру регистрации, включая отправку своей фотографии и данных в Пограничную службу Финляндии. В аэропорте технология распознавания лиц упростит процедуру и сократит время ожидания на паспортном контроле примерно на треть.

Проект продлится до конца февраля 2024 года с целью облегчить и ускорить процесс проверки на границе. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) внимательно следит за этим экспериментом в контексте разработки мировых стандартов для цифровых паспортов.