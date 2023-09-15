Stability AI в сотрудничестве с лабораторией Harmonai представили сервис Stable Audio, который превращает текстовые запросы пользователей в музыкальные треки и звуковые эффекты CD-качества

15 сентября 2023 года был представлен новый инструмент для музыкальных энтузиастов и профессионалов. Сервис, разработанный Stability AI в партнерстве с лабораторией Harmonai, позволяет создавать музыкальные композиции, просто описывая их стиль и настроение в текстовом формате.

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Теперь, чтобы получить трек с интенсивной племенной перкуссией или мелодичный chill hop на 85 bpm, достаточно ввести текстовую подсказку. Помимо музыкальных композиций, пользователи могут создавать и звуковые эффекты: от звучания внутренней связи пилота до фоновых разговоров в кафе

В процессе создания Stable Audio был использован обширный набор данных от AudioSparx, включающий в себя более 800 000 аудиофайлов. Этот огромный массив данных обеспечил высокое качество генерации звуков.Stable Audio предлагает два варианта использования: базовый и Pro.

Бесплатная версия позволяет создать до 20 коротких треков в месяц, в то время как Pro-версия за $12 в месяц дает возможность генерации до 500 композиций длительностью до 90 секунд каждая. С таким инструментом музыканты, видеоблогеры и режиссеры могут значительно упростить и ускорить процесс создания уникального и качественного саундтрека или звукового оформления своих проектов.



