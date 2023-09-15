Великобритания начинает строительство подводной научной станции Sentinel на глубине 200 метров

Планируется, что Великобритания станет пионером в глубоководных исследованиях, начав создание подводной станции Sentinel на глубине в 200 метров.

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Этот проект, названный океаническим аналогом Международной космической станции, даст ученым возможность жить и работать в акватической среде на протяжении длительных периодов.Компания Deep, ведущий участник этого начинания, выбрала данную глубину, так как считается, что именно там находится 90% всех морских обитателей.

Эта зона также является последней, куда проникают лучи солнца, делая ее идеальным местом для таких исследований.Станция будет расположена у юго-западного побережья страны, вероятно, у берегов Уэльса. Структура будет модульной, что дает возможность ее перемещения при необходимости.

Для обеспечения доступа к базе будут использоваться специализированные подводные средства передвижения. Внутри Sentinel исследователи найдут себя в комфортной обстановке.

Помимо научных лабораторий, предусмотрены общественные зоны, а также индивидуальные спальные помещения с необходимым для комфортного проживания оборудованием. Этот проект является большим шагом в понимании и изучении океанов. Если все пойдет по плану, первые исследователи смогут заселить станцию уже в 2027 году.



