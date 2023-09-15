Стартап из Огайо, Smart Tire, создал безвоздушные велосипедные шины Metl, вдохновившись космическими разработками NASA

Американский стартап Smart Tire, базирующийся в Огайо, взял курс на инновации в области велосипедных покрышек. Проект Metl — это безвоздушные шины, концепция которых основана на космических технологиях от NASA.

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Ключевой элемент новинки — пружинный каркас, выполненный из сплава никель-титан с памятью формы. Этот материал отличается уникальной способностью деформироваться под давлением и возвращаться к исходному состоянию. Благодаря этому, Metl обеспечивает комфортное катание, сравнимое с обычными пневматическими шинами.

Внешняя часть покрышки выполнена из полирезины, что делает ее менее ресурсоемкой по сравнению с традиционными аналогами. При этом, протектор шины рассчитан на пробег в 8-13 тысяч км.

Интересно, что в следующих версиях Metl будет предусмотрена возможность частичного накачивания воздуха для регулирования упругости.

Те, кто готов опробовать новинку уже сегодня, могут предзаказать комплект за $500 на платформе Kickstarter. Официальный старт продаж запланирован на следующее лето.