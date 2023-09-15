Хакеры, возможно связанные с Агентством национальной безопасности США (АНБ), провели кибератаку на Северо-Западный политехнический университет Китая, специализирующийся на аэронавтике и морских технологиях

Хакеры провели успешную кибератаку на Северо-Западный политехнический университет Китая. В университете, который занимается важными исследованиями в области аэронавтики и морских технологий, зарегистрировали нарушение безопасности своих серверов в прошлом году.

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Специалисты установили, что атакующие использовали фишинговые методы, отправляя письма с троянами под видом научных обзоров и приглашений на конференции. Целью было получение личной информации преподавателей и студентов.

Тщательный анализ взломанных данных показал наличие вредоносного ПО, известного как SecondDate, связанного с АНБ. Ду Чжэньхуа, старший инженер Национального центра реагирования на компьютерные вирусы, заявил, что были установлены личности хакеров, возможно, действовавших по поручению АНБ.

Такие инциденты подчеркивают необходимость усиленной кибербезопасности для исследовательских учреждений и университетов, учитывая ценность их интеллектуальной собственности. Отмечается, что за последние годы число кибератак на научные и исследовательские учреждения по всему миру растет, что делает вопрос их безопасности особенно актуальным.