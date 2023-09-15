«Интеллектуальная безопасность» презентовала обновление для своей платформы Security Vision 5

Компания «Интеллектуальная безопасность» презентовала обновление для своей платформы Security Vision 5, акцентируя внимание на улучшенных механизмах управления пользователями и интеграции со сторонними системами.

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Security Vision 5, изначально направленная на роботизацию основных задач специалистов по информационной безопасности, в новом релизе предлагает улучшенные инструменты для работы с данными и их анализа. Основные направления развития включают в себя создание единого центра кибербезопасности, раннее обнаружение и реагирование на инциденты, а также автоматизированный контроль соответствия различным стандартам.

Одним из ключевых моментов обновления стало разделение доступа: разработчики усилили настройки ролевой модели, что позволяет более тонко настраивать права пользователей.

Также стали доступны новые средства для выгрузки информации из системы и адаптации контента, а добавленные коннекторы упрощают интеграцию с другими решениями в области безопасности.

Отметим, что Security Vision 5 включена в реестр отечественного программного обеспечения, что делает её привлекательным решением для российских корпораций и госструктур.