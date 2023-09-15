Hisense анонсировала две новые модели телевизоров из серии E8K — с диагональю 65 и 75 дюймов





Компания Hisense недавно представила свои последние разработки в области телевизионных устройств: модели с экранами 65 и 75 дюймов из популярной серии E8K. Эти устройства дополнили линейку, начавшуюся с моделей на 85 и 100 дюймов в марте 2023 года.

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Пользователи могут ожидать четкое изображение, так как оба телевизора поддерживают 4K разрешение. Особенностью новинок является технология Mini LED подсветки с 1056 зонами, гарантирующая яркость до 1800 нит. Частота обновления экрана составляет 144 Гц.

На борту устройств установлен четырехъядерный процессор MediaTek MT9653, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ для хранения данных. Звук также на уровне: 2.1.2 канальная акустическая система с общей мощностью 77 Вт обеспечит качественное аудиосопровождение.

Для тех, кто интересуется ценой: 65-дюймовая модель оценена в 108 000 рублей, а за версию на 75 дюймов придется выложить 135 000 рублей.