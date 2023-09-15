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Razer выпускает новую игровую мышь с продолжительной работой без подзарядки
Razer выпустил новую беспроводную мышь Orochi V2, которая имеет весьма неплохую автономность

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Компания Razer не перестаёт удивлять игровое сообщество. Их последний продукт, мышь Razer Viper V3 HyperSpeed, предназначена для тех, кто ценит не только качество и производительность, но и удобство в использовании.

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Мышь поставляется с оптическим сенсором Focus Pro 30K, который обеспечивает высокую точность движений с разрешением до 30 000 DPI. Такая чувствительность исключает задержки и ошибки в реакции даже при самых быстрых игровых моментах.


Мышь поставляется с оптическим сенсором Focus Pro 30K, который обеспечивает высокую точность движений с разрешением до 30 000 DPI. Такая чувствительность исключает задержки и ошибки в реакции даже при самых быстрых игровых моментах.

Симметричный дизайн Razer Viper V3 HyperSpeed удовлетворяет потребности большинства геймеров, делая её удобной для различных стилей хвата.

Текущая цена модели на официальном сайте составляет $69,99, а комплект с дополнительным передатчиком HyperPolling Wireless Dongle предлагается за $119,97. На старте продаж поклонникам бренда предлагается специальное предложение со скидкой, благодаря которому цена снижается до $84,99.

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