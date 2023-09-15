Компания Infinix представляет новинку для российских пользователей — GT 10 Pro

Компания Infinix, которая завоевала доверие на международном рынке своими надежными и функциональными устройствами, представляет новинку для российских пользователей — GT 10 Pro. Этот смартфон гармонично соединяет стильный дизайн, навеянный нотками киберпанка, и продуманные технические решения.

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GT 10 Pro работает на основе операционной системы Android 13. Этот смартфон оснащен процессором Dimensity 8050 5G от MediaTek, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутреннего хранилища, что гарантирует стабильную и быструю работу.

Его 10-битный FullHD+ AMOLED дисплей с частотой обновления 120 Гц позволяет наслаждаться четким и ярким изображением, делая просмотр видео и игры более комфортными.

Встроенные функции, такие как 4D-вибрация и гироскоп, предоставляют дополнительные возможности для повышения пользовательского опыта. Пользователи, которые ценят качество связи и быстродействие, обратят внимание на поддержку 5G, что позволит им оставаться на связи даже в регионах с активным развертыванием новых сетей.

Также стоит отметить, что Infinix уделила внимание безопасности: новый GT 10 Pro оснащен последними системами шифрования и защиты данных. Ожидается, что GT 10 Pro станет отличным выбором для тех, кто ищет надежный и функциональный смартфон по разумной цене.