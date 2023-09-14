Министерство цифровой трансформации (Минцифры) предложило ряд уточнений к законодательству, регулирующему рынок хостинговых услуг в России

Министерство цифровой трансформации России (Минцифры) предложило ряд уточнений и изменений к законодательству, регулирующему рынок хостинговых услуг в стране. Эти предложения призваны улучшить регулирование данного сектора и повысить информационную безопасность.

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Одним из ключевых аспектов предложенных изменений является разграничение полномочий между Минцифрой и Роскомнадзором. Эта инициатива направлена на более четкое определение ролей и ответственности каждого из органов в регулировании хостинг-провайдеров.

Согласно предложениям, хостинг-провайдеры, которые предоставляют места для хранения и размещения веб-сайтов и онлайн-проектов, будут обязаны уведомлять Роскомнадзор о начале своей деятельности. Это уведомление должно быть представлено не менее чем за 10 рабочих дней до начала предоставления услуг через личный кабинет на веб-сайте Роскомнадзора. Для хостинг-провайдеров, уже действующих на момент вступления изменений в силу, предусмотрено уведомление о начале деятельности не позднее 15 декабря текущего года.

Кроме того, Минцифры предлагает определить критерии, которым должен соответствовать оператор реестра хостинг-провайдеров. Организации, желающие вести реестр, должны быть зарегистрированы на территории России и обладать техническими и организационными возможностями для приема уведомлений от провайдеров.

Новые правила также обязывают хостинг-провайдеров соблюдать требования в области информационной безопасности. Это включает в себя методы идентификации и аутентификации клиентов провайдера при заключении договоров об оказании услуг хостинга.

По мере внедрения данных изменений, провайдеры будут взаимодействовать с органами, ответственными за обеспечение безопасности, с использованием технических средств, как собственных, так и предоставленных другими провайдерами или организаторами распространения информации.

Эти предложения Минцифры направлены на более эффективное регулирование рынка хостинговых услуг и повышение безопасности информационных систем в России.