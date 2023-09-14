MGM и Amazon готовятся к выпуску ожидаемого хоррора под названием "Dark Harvest"

Сегодня MGM и Amazon представили первый трейлер к ожидаемой экранизации бестселлера "Dark Harvest" от Нормана Партриджа. Режиссером проекта стал Дэвид Слейд, а главные роли исполнили Элизабет Ризер, Джереми Дэвис и Эмри Кратчфилд.

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Фильм "Dark Harvest" обещает погрузить зрителей в атмосферу страха и невероятных событий. Сюжет разворачивается в проклятом городке, где ежегодный урожай превращается в жестокую битву за выживание.





В Хэллоуин 1963 года, Жнец-Джек, ужасающая легенда, поднимается из кукурузных полей, угрожая детям города. Группы мальчиков объединяются, чтобы победить убийственное чучело до полуночи. Главный герой, Ричи, бунтарь-изгой, присоединяется к гонке, мотивированный победой своего брата.

По ходу охоты Ричи совершает шокирующее открытие и сталкивается с решением, которое поможет прервать этот беспрерывный цикл ужаса.

Фильм "Dark Harvest" будет доступен для цифрового просмотра с 13 октября, а также запланированы показы в кинотеатрах сети Alamo Drafthouse на одну ночь.

Это событие станет настоящим подарком для фанатов хоррора, ожидающих захватывающее киношоу, окутанное мистической аурой "Dark Harvest".