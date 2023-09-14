Хакеры украли 15 000 автомобильных аккаунтов и выставили их на продажу по $2 за штуку

На теневом рынке интернета было обнаружено, что хакеры украли более 15 000 автомобильных аккаунтов и предлагают их на продажу по цене всего $2 за каждый аккаунт. Эксперты по информационной безопасности из компании Kasada выявили этот криминальный тренд, который представляет серьезную угрозу для владельцев автомобилей.

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Учетные записи владельцев автомобилей содержат различные личные данные, включая идентификационные номера автомобилей (VIN-номера). По информации Kasada, примерно 10 000 из украденных аккаунтов принадлежат крупному европейскому автопроизводителю. Продажа этой конфиденциальной информации осуществляется в мессенджере Telegram по удивительно низкой цене.

Эксперты по кибербезопасности отмечают, что это первый случай, когда хакеры активно продают доступ к автомобильным аккаунтам и связанным с ними данным, включая VIN-номера. Ранее, в большинстве случаев, киберпреступники ориентировались на продажу личных данных граждан или информации, связанной с организациями.

Специалисты из Kasada советуют автовладельцам быть крайне осторожными и предостерегаться подобных угроз. Рекомендуется не использовать одни и те же учетные данные на разных интернет-платформах и, если это возможно, включить двухфакторную аутентификацию для максимальной защиты своих автомобильных аккаунтов.