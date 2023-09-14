AMD неожиданно обновила свою линейку серверных процессоров Epyc 7003, добавив шесть новых моделей

AMD, один из ведущих производителей компьютерных процессоров, неожиданно представила обновленную линейку серверных процессоров Epyc 7003. Это произошло спустя почти два с половиной года с момента выпуска предыдущей версии. Обновление включает в себя шесть новых моделей, четыре из которых ориентированы на бюджетный сегмент рынка, а два других можно назвать "предфлагманами". Эти две модели представляют особый интерес, поскольку они почти идентичны двум другим моделям в линейке, но при этом стоят в два раза дешевле.

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Эти обновления коснулись серверных процессоров третьего поколения AMD Epyc серии 7003, также известных как Milan. Новые модели, представленные 5 сентября 2023 года, включают в себя следующие:

Epyc 7663P

Epyc 7643P

Epyc 7303P

Epyc 7303

Epyc 7203P

Epyc 7203

Первые два процессора, Epyc 7663P и Epyc 7643P, фактически представляют собой модифицированные версии ранее выпущенных Epyc 7663 и Epyc 7643, выпущенных в марте 2021 года. Характеристики новых чипов и моделей старого образца (без суффикса "P") практически идентичны, за исключением поддержки мультипроцессорных конфигураций, которой лишены новые модели с суффиксом "P".

Однако самое интересное заключается в том, что новые модели, Epyc 7663P и Epyc 7643P, оцениваются почти вдвое дешевле, чем их старые аналоги, Epyc 7663 и Epyc 7643. Новые процессоры доступны по ценам в $3139 и $2722 соответственно, в то время как старые модели оцениваются в $6366 и $4995. Это означает, что компании, которым не требуются многопроцессорные серверы, могут сэкономить средства на IT-инфраструктуре.

Пока что AMD не предоставила официального объяснения причин обновления процессоров предыдущего поколения. Тем не менее, это обновление может быть выгодным решением для компаний, которые ищут высокую производительность по доступной цене.