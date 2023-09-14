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AMD, один из ведущих производителей компьютерных процессоров, неожиданно представила обновленную линейку серверных процессоров Epyc 7003. Это произошло спустя почти два с половиной года с момента выпуска предыдущей версии. Обновление включает в себя шесть новых моделей, четыре из которых ориентированы на бюджетный сегмент рынка, а два других можно назвать "предфлагманами". Эти две модели представляют особый интерес, поскольку они почти идентичны двум другим моделям в линейке, но при этом стоят в два раза дешевле.
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Эти обновления коснулись серверных процессоров третьего поколения AMD Epyc серии 7003, также известных как Milan. Новые модели, представленные 5 сентября 2023 года, включают в себя следующие:
- Epyc 7663P
- Epyc 7643P
- Epyc 7303P
- Epyc 7303
- Epyc 7203P
- Epyc 7203
Первые два процессора, Epyc 7663P и Epyc 7643P, фактически представляют собой модифицированные версии ранее выпущенных Epyc 7663 и Epyc 7643, выпущенных в марте 2021 года. Характеристики новых чипов и моделей старого образца (без суффикса "P") практически идентичны, за исключением поддержки мультипроцессорных конфигураций, которой лишены новые модели с суффиксом "P".
Однако самое интересное заключается в том, что новые модели, Epyc 7663P и Epyc 7643P, оцениваются почти вдвое дешевле, чем их старые аналоги, Epyc 7663 и Epyc 7643. Новые процессоры доступны по ценам в $3139 и $2722 соответственно, в то время как старые модели оцениваются в $6366 и $4995. Это означает, что компании, которым не требуются многопроцессорные серверы, могут сэкономить средства на IT-инфраструктуре.
Пока что AMD не предоставила официального объяснения причин обновления процессоров предыдущего поколения. Тем не менее, это обновление может быть выгодным решением для компаний, которые ищут высокую производительность по доступной цене.