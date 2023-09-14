Согласно опросу "Авито Работа", 73% российских работников не просили доплаты за сверхурочные часы, хотя 43% регулярно перерабатывают

Согласно недавнему опросу, проведенному сервисом "Авито Работа", большая часть российских работников (73%) не обращается к работодателям с просьбой о дополнительной оплате за сверхурочные часы. Интересно, что каждому второму опрошенному (43%) приходится перерабатывать.

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Хотя право на оплату переработок в полуторном или двойном размере закреплено в Трудовом кодексе, лишь 27% опрошенных активно используют это право. Среди городов, где жители наиболее активно требуют компенсацию за сверхурочные, можно выделить Волгоград, Уфу и Омск.

Специалисты из разных сфер также проявляют разную активность в этом вопросе. Так, работники в области бухгалтерии, администрирования, IT и производства чаще других стоят на своих правах и требуют дополнительную оплату.

Дмитрий Пучков, представитель "Авито Работа", подчеркнул важность самостоятельного ознакомления сотрудников с Трудовым кодексом и возможностью уточнения у HR-отдела порядка оплаты сверхурочных часов.

Однако даже среди тех, кто осведомлен о порядке выплат, 31% заявили, что эта информация им не пригодилась. По статистике, жители Казани, Москвы, Воронежа и Екатеринбурга реже других работают сверхурочно.