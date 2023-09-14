Motorola представила новый Edge 40 Neo: с Dimensity 7030 и 50 Мп камерой

Motorola возвращается на рынок с новым смартфоном Edge 40 Neo, который сочетает в себе элегантность и производительность.

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Стильный корпус смартфона представлен в трех вариантах: классический черный с акриловым покрытием, а также синий и зеленый в версиях с веганской кожей. Эти детали подчеркивают индивидуальность каждого устройства.

Сердцем Edge 40 Neo является мощный процессор MediaTek Dimensity 7030. С учетом максимального объема оперативной памяти в 12 ГБ и внутреннего накопителя до 256 ГБ, устройство обеспечивает быструю работу и достаточное пространство для хранения данных.

Особое внимание заслуживает 6,55-дюймовый pOLED-дисплей. С частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 1300 нит, он гарантирует четкость изображения и яркие цвета. Поддержка HDR10+ усиливает впечатления от просмотра мультимедиа.

Любители фотографии оценят 32-мегапиксельную фронтальную камеру, а основная камера с датчиком на 50 Мп и дополнительным широкоугольным датчиком на 13 Мп позволит делать качественные снимки в любых условиях.

Устройство работает на последней версии Android 13, обеспечивая плавную и стабильную работу. К тому же, благодаря защите от воды и пыли I68, смартфон станет надежным спутником в любых погодных условиях. Заканчивая обзор, стоит отметить мощную батарею на 5000 мА*ч и быструю 68-ваттную зарядку, которая обеспечит длительное время работы устройства.