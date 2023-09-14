Tesla представила Powerwall 3, свой новый домашний аккумулятор нового поколения

Tesla продолжает инновационные разработки в сфере альтернативной энергии, представив домашний аккумулятор Powerwall 3. Эта модель выделяется не только увеличенной мощностью, но и встроенным инвертором для солнечных панелей, что делает процесс интеграции аккумулятора в солнечные системы ещё более простым и удобным.

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Powerwall 3, имея размеры 110 x 61 x 19,3 см, и вес в 130 кг, по дизайну напоминает своего предшественника, но с заметным акцентом в виде стилизованной буквы «T» вместо привычной надписи «Tesla». Внутри корпуса находится аккумулятор емкостью 13,5 кВт·ч. При этом, благодаря техническим улучшениям, выходная мощность достигла 11,5 кВт.

Одной из особенностей новинки является то, что она ориентирована на работу исключительно с современными системами Tesla. Это может ограничить возможности для тех, кто ранее инвестировал в старые версии продукции компании.

Стоимость нового Powerwall 3 пока остается интригой. Ожидается, что Tesla предоставит больше информации ближе к дате начала продаж в 2024 году. В свете анонса нового продукта стоит также отметить, что компания предоставляет специальные скидки на аккумуляторы текущего поколения до конца этого месяца, что может стать привлекательным предложением для многих пользователей.