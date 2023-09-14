Bethesda планирует добавить поддержку технологии DLSS от Nvidia в игру Starfield.

Bethesda сообщила о планах внедрения нескольких важных обновлений для своей грядущей игры Starfield. Среди обновлений будет включена поддержка технологии масштабирования DLSS от Nvidia, а также улучшения, такие как настройка яркости и контрастности, поддержка ультрашироких мониторов и другие функции.

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Компания также подтвердила, что она активно сотрудничает с Nvidia, AMD и Intel для обеспечения оптимальной поддержки видеодрайверов. Это обеспечит улучшенную стабильность и производительность игры.

Согласно заявлению Bethesda, Starfield будет получать обновления контента в течение нескольких лет, а также поддержку модов в 2024 году.

В список обещанных функций входят:

Поддержка DLSS.

Поддержка ультрашироких дисплеев с соотношением сторон 32:9.

Меню калибровки HDR.

Настройка яркости и контрастности изображения.

Ползунок поля зрения (FOV).

Кнопка "есть" для приема пищи.

Bethesda также выпустила небольшое обновление для игры, исправляющее ошибки и улучшающее стабильность и производительность. Оно также устраняет проблему, из-за которой игроки не могли выполнять определенные квесты.

Напомним, что ранее некоторые игроки столкнулись с проблемами запуска Starfield на ПК с видеокартами Intel Arc. Хотя Intel выпустила бета-версию видеодрайвера для поддержки игры, некоторые проблемы с оптимизацией остаются не решенными.

Bethesda также рекомендует пользователям использовать видеокарты AMD Radeon RX 5700 или Nvidia GeForce 1070 Ti, так как видеокарты Intel Arc не соответствуют минимальным требованиям для запуска Starfield.

Недавно разработчик Hans-Kristian Arntzen раскрыл ошибки в коде Starfield, связанные с неправильным использованием графических ресурсов ПК. Он обнаружил, что игра неправильно распределяет память, что может вызывать зависания и сбои.

Эти обновления и улучшения ожидаются с нетерпением поклонниками Starfield, которая выйдет в ноябре этого года.