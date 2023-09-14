Минфин России разрабатывает законодательные инициативы для регулирования работы DeFi DAO в стране, позволяя переводить криптовалюту в цифровые финансовые активы (ЦФА)

Министерство Финансов России (Минфин) разрабатывает законодательные инициативы, направленные на легализацию работы децентрализованных финансовых организаций (DeFi DAO) в стране. Это изменение направлено на обеспечение перетока ликвидности, уже присутствующей у российских граждан в криптоактивах, в цифровые финансовые активы (ЦФА).

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Цифровые финансовые активы - это признаваемые российским законодательством записи (токены) в системе блокчейн, предполагающие цифровые права и являющиеся формой имущественных прав. Выпуск и обращение ЦФА регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

DeFi, сокращение от децентрализованных финансовых услуг, представляет собой сектор финансовых услуг, где отсутствует централизованный контролирующий орган. Это делает возможным выполнение финансовых операций без вмешательства центральных инстанций.

Минфин предлагает легализовать работу децентрализованных финансовых организаций, включая возможность классификации существующих организаций как цифровые DAO. Также, возможно, будет создан единый агрегатор платформ, выпускающих ЦФА, обеспечивая доступ как к централизованным, так и к децентрализованным финансам и криптоактивам.