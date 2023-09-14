Банки в России обязаны страховать карты от мошеннических списаний: Что это значит для клиентов

Центробанк России вносит изменения в правила страхования банковских карт, что может иметь важное значение для клиентов финансовых учреждений. Согласно новым требованиям, с 1 октября 2023 года страховые полисы, связанные с банковскими картами, должны включать защиту от мошеннических списаний. Это означает, что клиенты банков теперь будут иметь дополнительную гарантию возврата украденных средств в случае несанкционированных списаний.

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До введения этих изменений, страхование банковских карт часто ограничивалось утратой или повреждением карты. Однако с участившимися случаями мошенничества и несанкционированных денежных операций, Центробанк решил расширить область покрытия страхования для защиты интересов клиентов.

Важным аспектом новых правил является установление максимальной суммы страховой выплаты в размере 100 тысяч рублей. Это означает, что страховая компания обязана будет вернуть клиенту до 100 тысяч рублей, если его убытки превысят эту сумму. В большинстве случаев это должно полностью покрыть ущерб клиента, учитывая, что средняя сумма несанкционированных операций составляет около 15,000 рублей, согласно данным Банка России.

Согласно новым условиям, страховщик обязан урегулировать убыток клиента в течение 30 дней после получения заявления. Это обеспечивает более быстрое и эффективное разрешение споров, связанных с мошенническими списаниями.

Важно отметить, что из страхового покрытия исключаются ситуации, в которых банк обязан вернуть похищенные средства в соответствии с действующим законодательством. Это связано с изменениями в Федеральном законе № 161-ФЗ "О национальной платежной системе", которые были приняты Госдумой в июле 2023 года и направлены на совершенствование механизмов борьбы с хищением денежных средств.

Эти изменения в страховании банковских карт призваны защитить интересы клиентов и обеспечить им дополнительную уверенность в безопасности использования банковских карт для проведения финансовых операций.