Пользователи Windows 11 ожидают крупного обновления 23H2, но оказывается, оно приносит не только улучшения. Microsoft решает автоматически установить приложение Outlook вместо привычных "Почты" и "Календаря", вызвав волну негодования среди пользователей и негативные отзывы в Microsoft Store

Windows 11 готовится к крупному обновлению, которое выйдет в четвертом квартале 2023 года. Однако, с этим обновлением пользователи Windows 11 столкнутся с неприятной неожиданностью: Microsoft навязывает десктопную версию почтового клиента Outlook, заменяя такие привычные приложения, как "Почта" и "Календарь". Это решение привело к негативным отзывам в Microsoft Store.

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Обновление Windows 11, известное как 23H2, предполагает внедрение Outlook как альтернативы существующим приложениям "Почта" и "Календарь". Это изменение произойдет автоматически при обновлении операционной системы, и пользователи не будут иметь возможности выбора. Данная практика вызвала бурную реакцию среди участников программы предварительного тестирования Windows Insiders.

Один из пользователей, обративших внимание на эту неожиданность, заметил, что Outlook появился на его ПК после обновления Windows 11 до версии 22631.2338. Представитель Microsoft подтвердил, что это было сделано намеренно и не является ошибкой.

Эксперты полагают, что Microsoft проводит ограниченное тестирование автоматической установки Outlook, которая будет внедрена при переходе на Windows 11 23H2. Пользователям советуют быть готовыми к этим изменениям и принимать их с пониманием.