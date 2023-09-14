Рост рынка башен для размещения базовых станций сотовых операторов в России снизился из-за "беспрецедентного" дефицита оборудования

В России наблюдается снижение темпов развития рынка башен для базовых станций мобильных операторов, что вызвано "беспрецедентным" дефицитом необходимого оборудования. Экономическая нестабильность и последствия санкций, а также отсутствие зарубежных поставщиков после событий февраля 2022 года, сказались на способности операторов связи развивать свои сети.

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По сравнению с предыдущими годами, скорость роста количества башен для размещения базовых станций существенно упала. В 2022 году Россия столкнулась с риском потерять связь, и хотя развитие этой инфраструктуры продолжается, оно заметно замедлилось по сравнению с 2019 и 2020 годами.

Основной причиной этого замедления являются санкции, наложенные на Россию после событий февраля 2022 года. Эти санкции затронули иностранных поставщиков оборудования для базовых станций, таких как Nokia, Huawei и Ericsson, которые вышли с российского рынка. Существующее отечественное оборудование пока не удовлетворяет требованиям операторов связи, что привело к "беспрецедентному дефициту оборудования".

Аналитики компании AC&M отмечают, что операторы связи решили перераспределить свои усилия на развитие сетей в крупных населенных пунктах, в то время как расширение зоны покрытия менее крупных населенных районов больше не является их приоритетом. Важнее стало обслуживание трафика в крупных городах, а создание новых объектов для расширения покрытия оставлено на потом.

Несмотря на снижение темпов развития, рынок антенно-мачтовых сооружений (АМС) все же растет. За первое полугодие 2023 года участники рынка построили не менее 1900 новых башен, и это положительное развитие по сравнению с 2022 годом. К концу второго квартала 2023 года в России было около 98,1 тысячи АМС, что на 3,2% больше, чем в конце 2022 года. Тем не менее, темпы роста оказались ниже, чем в предшествующие периоды.

Влияние на рынок оказывают также другие факторы, такие как слабость национальной валюты и высокая ключевая ставка Центробанка, которая повышалась в середине августа 2023 года. Многие эксперты предсказывают дальнейшее ее повышение, что также влияет на экономическую обстановку.