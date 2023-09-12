Исследование компании SlashNext выявило, что платформа Airbnb становится все более популярной у киберпреступников для мошенничества

В свежем исследовании компании SlashNext, специализирующейся на информационной безопасности, приводятся тревожные данные о том, что платформа Airbnb стала лакомым кусочком для киберпреступников. Этот популярный сервис по аренде жилья для путешественников, в последнее время все чаще становится объектом внимания мошенников.

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Airbnb завоевал доверие миллионов пользователей по всему миру благодаря своей уникальной бизнес-модели и удобству использования. Однако такая массовая популярность привлекла не только пользователей, но и злоумышленников.

Исследователи отметили, что мошенники используют множество методов, чтобы проникнуть в систему. От классических методов, таких как фишинг и социальная инженерия, до более сложных - эксплуатация уязвимостей в программном обеспечении. Особенное внимание уделяется файлам cookie: после того как злоумышленники получают доступ к этим файлам, они могут войти в систему, минуя авторизацию. На черном рынке эти файлы пользуются особым спросом.

Самое поразительное в этом исследовании - это обнаружение активного "теневого" рынка, где киберпреступники обмениваются информацией и украденными данными. Здесь можно купить все - от доступа к аккаунтам до файлов cookie. Печальный факт заключается в том, что из-за обилия украденной информации цена на аккаунт Airbnb опустилась до символического одного доллара.

Исследование компании SlashNext служит напоминанием о том, что в эпоху цифровых технологий даже крупные и авторитетные платформы не застрахованы от киберугроз. Для пользователей это предостережение - быть бдительными и следить за безопасностью своих данных.