Азиатско-Тихоокеанский регион под прицелом киберпреступников: аналитика и прогнозы

12 сентября 2023 года российская компания, лидер в сфере информационной безопасности - Positive Technologies - опубликовала исчерпывающий отчет о киберугрозах, которым подвергается Азиатско-Тихоокеанский регион. Исследование было представлено на Восточном экономическом форуме и внимательно проанализировано авторитетным деловым изданием "Коммерсантъ".

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Рассматривая киберугрозы, аналитики взяли под лупу страны, такие как Китай, Гонконг, Индия, Индонезия, Япония, Малайзия и др. По их данным, именно Азиатско-Тихоокеанский регион претерпел самую высокую активность хакеров в 2022 году, составляющую около 31% всех кибератак в мире.

Новые данные показывают, что этот тревожный тренд продолжается: за второй квартал 2023 года число атак увеличилось на поразительные 22% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Исследование также выявило ключевые секторы, которые стали главной мишенью для хакеров:

Государственные учреждения (22%)

Промышленные предприятия (9%)

IT-компании (8%)

Финансовые учреждения (7%)

Образовательные институты (6%)

Среди самых распространенных угроз в 2023 году кибершпионаж и утечка конфиденциальных данных занимают лидирующие позиции. Поразительные 49% успешных атак привели к компрометации чувствительной информации. Важным моментом стал пример атаки хакерской группы BlackCat, которая в 2023 году умудрилась украсть два терабайта данных от индийской компании Solar Industries Limited. Утечка включала в себя чрезвычайно важные технические детали производства оружия.

В заключении, аналитики подчеркнули возрастающую угрозу программ-вымогателей, особенно для промышленных предприятий Азиатско-Тихоокеанского региона. В общем, отчет Positive Technologies ставит нас перед фактом: Азиатско-Тихоокеанский регион нуждается в усилении мер безопасности и активной киберзащите.