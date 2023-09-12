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12 сентября 2023 года российская компания, лидер в сфере информационной безопасности - Positive Technologies - опубликовала исчерпывающий отчет о киберугрозах, которым подвергается Азиатско-Тихоокеанский регион. Исследование было представлено на Восточном экономическом форуме и внимательно проанализировано авторитетным деловым изданием "Коммерсантъ".
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Рассматривая киберугрозы, аналитики взяли под лупу страны, такие как Китай, Гонконг, Индия, Индонезия, Япония, Малайзия и др. По их данным, именно Азиатско-Тихоокеанский регион претерпел самую высокую активность хакеров в 2022 году, составляющую около 31% всех кибератак в мире.
Новые данные показывают, что этот тревожный тренд продолжается: за второй квартал 2023 года число атак увеличилось на поразительные 22% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
Исследование также выявило ключевые секторы, которые стали главной мишенью для хакеров:
- Государственные учреждения (22%)
- Промышленные предприятия (9%)
- IT-компании (8%)
- Финансовые учреждения (7%)
- Образовательные институты (6%)
Среди самых распространенных угроз в 2023 году кибершпионаж и утечка конфиденциальных данных занимают лидирующие позиции. Поразительные 49% успешных атак привели к компрометации чувствительной информации. Важным моментом стал пример атаки хакерской группы BlackCat, которая в 2023 году умудрилась украсть два терабайта данных от индийской компании Solar Industries Limited. Утечка включала в себя чрезвычайно важные технические детали производства оружия.
В заключении, аналитики подчеркнули возрастающую угрозу программ-вымогателей, особенно для промышленных предприятий Азиатско-Тихоокеанского региона. В общем, отчет Positive Technologies ставит нас перед фактом: Азиатско-Тихоокеанский регион нуждается в усилении мер безопасности и активной киберзащите.