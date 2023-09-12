Китайская технология будущего: мировой рекорд скорости с помощью пушки Гаусса

Китайские инженеры и учёные установили новый мировой рекорд, успешно проведя испытания своего новейшего электромагнитного оружия. Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая демонстрировали возможности мощнейшей в мире пушки Гаусса, способной разогнать снаряд массой в 124 кг до поразительной скорости в 700 км/ч всего за 0,05 секунды.

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Этот тест использовал один из самых тяжелых боеприпасов для подобного типа орудий, что подчеркивает его уникальность и инновационность. Однако, несмотря на убедительные результаты, военные и ученые пока держат в секрете дополнительные детали, такие как максимальная дальность стрельбы и прочие характеристики.

Механизм работы пушки Гаусса базируется на принципах электромагнетизма. Ее ствол, выполненный из диэлектрика, помещается внутри соленоида. Когда через соленоид пропускается электрический ток, образуется мощное электромагнитное поле, которое и разгоняет снаряд.

Считается, что такие электромагнитные устройства - это орудия будущего. Они обеспечивают высокую начальную скорость снарядов, требуют меньших операционных затрат и обладают быстрой подготовкой к стрельбе по сравнению с классической артиллерией.

Слухи гласят, что Китай уже занимается разработкой следующего поколения этого оружия, которое будет способно поражать цели на расстоянии более 100 км, при этом разгоняя снаряд до скорости 3600 км/ч, что эквивалентно почти трём Махам. Если это подтвердится, то будущее артиллерийских систем выглядит поистине захватывающим.