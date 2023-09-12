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Cornelis Networks возрождает и модернизирует технологию Omni-Path
Cornelis Networks ведет разработку нового поколения интерконнекта Omni-Path

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После того как Intel отказалась от разработки своего интерконнекта Omni-Path в 2019 году, технология нашла новую жизнь в руках Cornelis Networks. Недавно компания представила амбициозные планы развития этой технологии.

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За основу Omni-Path в свое время была взята технология Performance Scale Messaging (PSM), которая предполагалась быть эффективной заменой существующим стандартам связи. Однако Cornelis Networks решила отойти от использования PSM, сконцентрировав внимание на новом программном стеке, основанном на libfabric.

Появление Omni-Path Express (OPX) со скоростью 100 Гбит/с  стало первым шагом в этом направлении. А сейчас, в продуктах нового поколения Omni-Path Express CN5000 со скоростью 400 Гбит/с, компания решила полностью ориентироваться на OFI.

Cornelis Networks не намерена останавливаться на достигнутом. К 2024 году планируется выпуск пятого поколения Omni-Path, включая мощную инфраструктуру с 48-портовыми коммутаторами и 576-портовыми директорами. Такие решения позволят увеличить предел масштабирования в десять раз, достигая латентности менее 1 мкс.

Также стоит отметить, что пятого поколения коммутаторы будут доступны в версиях для воздушного и жидкостного охлаждения, а адаптеры CN5000 будут поддерживать интерфейс PCIe 5.0 x16 с возможностью жидкостного охлаждения.

Ожидается, что к 2026 году Cornelis Networks представит шестое поколение Omni-Path со скоростью 800 Гбит/с, включая DPU для OPA на базе архитектуры RISC-V. К 2028 году в седьмом поколении скорость обмена данных может достигнуть 1600 Гбит/с.

Основная цель Cornelis Networks – создание мощного интерконнекта для будущих суперкомпьютеров экзафлопного класса. Первым шагом в этом направлении станет суперкомпьютер Stampede3 в Техасе, который будет оснащен Omni-Path пятого поколения.

Таким образом, будущее интерконнекта Omni-Path под руководством Cornelis Networks обещает быть ярким и технологически передовым.

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