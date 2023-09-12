Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl За пост начислено вознаграждение
NVIDIA запускает TensorRT-LLM для ускорения языковых моделей
NVIDIA представляет TensorRT-LLM: новое ПО для ускорения больших языковых моделей

реклама

Компания NVIDIA сделала заявление о своем новом программном решении - TensorRT-LLM, которое создано специально для ускорения больших языковых моделей (LLM). Ожидается, что продукт будет доступен в ближайшие недели.

реклама

TensorRT-LLM - это ответ NVIDIA на растущий интерес к LLM, особенно у таких крупных игроков, как Meta, Grammarly и др. Но из-за их объема и сложности эффективная реализация и использование таких моделей становится сложной задачей. Сюда и вступает новая библиотека NVIDIA, предлагая решение этой проблемы.

Платформа включает в себя множество инструментов, оптимизированных под ускорители NVIDIA. Особенно выделяется возможность для разработчиков работать с новыми LLM без глубоких знаний технических деталей благодаря модульному API на Python.

По словам NVIDIA, TensorRT-LLM в два раза ускоряет производительность моделей, таких как GPT-J 6B. А для некоторых моделей, таких как Llama2, увеличение производительности достигает до 4,6 раз в сравнении с предыдущими версиями.

Особое внимание заслуживает тензорный параллелизм, используемый в TensorRT-LLM. Эта функция позволяет распределять нагрузку между несколькими устройствами, что делает масштабирование задачи намного проще и эффективнее.

Для максимальной эффективности новое ПО также использует Transformer Engine на H100, позволяя ускорить вычисления и уменьшить потребление памяти, не жертвуя при этом качеством.

Таким образом, с TensorRT-LLM от NVIDIA разработчики и компании получат мощный инструмент в руки для работы и ускорения больших языковых моделей, обещая новые возможности в области искусственного интеллекта.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#новости
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Испытание «Кинжала» на Су-34 опровергнуто, с бомбардировщика запускали УМПК с ФАБ-1500
7
Минные поля глубиной на 500 метров от переднего края стали сюрпризом для ВСУ
5
Жадность Молдовы и нежелание платить «Газпрому» обернулись страхом остаться без электричества
15
Медведев: Не хочу накликать, но США дождутся, что террористы повторят свою атаку в стиле «9/11»
13
Аккумуляторный блок Apple MagSafe даст возможность заряжать сразу несколько устройств одновременно
+
New Atlas: Затея с отправкой Challenger на Украину была обречена с самого начала и чуда не произошло
2
Зеленский заявил, что ощущает неискренность в словах Запада о вечной поддержке Украины
2
Немецкий инженерный танк Pionierpanzer 2A1 откапывает застрявший в грязи украинский Т-64БВ (видео)
1
The Wall Street Journal: Россия может обменять Навального
+
Бронепробиваемость ПТРК «Корнет» поразила китайских генералов
4
Илон Маск выпустит роботакси без руля и педалей и полной автономностью в 2025 году по цене $25 000
+
Новое видео Lies of P демонстрирует схватку с боссами
+
Uber готовит новый сервис для найма временного персонала "Chore"
+
Британские эксперты признали уничтожение Challenger 2 на Украине
+
Galaxy Smart Ring станет звездой мероприятия Samsung S24
1
В Госдепе заявили, что решение об отправке дальнобойных ракет ATACMS Украине пока не принято
4
Для слитого билда S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl вышел патч
+
НАСА признала, что затраты на новую сверхтяжелую ракету-носитель неподъемные
4
Лавров заявил, что не видит предпосылок для переговоров о новом ДСНВ с США
+
В прошлом квартале Ampere и Hopper в структуре поставок ускорителей NVIDIA шли на одном уровне
+

Популярные статьи

Как я познал божественную оптимизацию Starfield
51
Китай запретил iPhone в госсекторе и продвигая флагман Mate 60 Pro обрушил акции Apple на $200 млрд
19
Когда нужно делать апгрейд ПК, и что купить в первую очередь, если денег мало, а играть хочется
23
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
179
Впервые за 10 месяцев чищу свой компактный ПК на основе AMD Ryzen 7 2700X и MSI GeForce GTX 1070
15
Учимся правильно использовать Furmark
12
Итоги гоночного уик-энда 9-10 сентября
+
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition
9
Полностью российский Сухой Суперджет-100 бросает вызов санкциям Запада
26
Пешком по российским минным полям в угоду Западу — Аль-Маядин
27

Сейчас обсуждают

REY_B_
20:29
Чего это амеры так переволновались? Серия Су-30 изначально экспортная. На ней по определению отсутствует ряд современных технологий, чтобы они не попали к уже не потенциальному противнику. ...... Може...
США осудили поставку Россией истребителей Су-30СМЭ военному правительству Мьянмы
ЧatoБoт
20:25
Война до последнего какла.
Шведский эксперт Берн: Запад развязал конфликт, в котором ему не победить Россию
ЧatoБoт
20:24
КМК, укровоякам стоит ожидать появления на фронте пару сотен тысяч злобных Цоев и Кимов.
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию и уже встретился с главой Приморского края
ЧatoБoт
20:22
Бритты, да запретите вы этим селюкам горланить свою "щеневмэрлу" и будет вам счастье.
Из-за угроз и жалоб жителей, британские военные уменьшили на 1/3 тренировочный объем для солдат ВСУ
BigCar
20:17
Была у меня Asus RTX 3070 Noctua OC Edition. СО даже под серьезной нагрузкой практически бесшумная. Зато дроссели пищали на всю комнату. До неё была Asus ROG Strix GTX 1080. Дроссели не пищали. До неё...
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition
REY_B_
20:17
А почему бы и нет, если Хуанг щедро раздаёт ускорители в кредит, под будущие прибыли. Назначить себе хорошие зарплаты... Пошиковать годик.... И в кусты. Этих прибылей же, пока ещё никто не видел!
C3 AI запускает пакет генеративного ИИ
MaccMaxSam
20:13
Как же человек одержим. Только смысл в этих статьях? Или это просто способ излить душу? Вот действительно очень интересует.
Благодаря Starfield число подписчиков Xbox Game Pass выросло до 37 млн. человек
Вячеслав Тихонов
20:11
Это не расизм, а нацизм.
Филиппо обвинил главу ЕК фон дер Ляйен в расизме из-за запретов ЕС для россиян
Юрий Полкунов
20:07
Главное что бы какая то 8800хт была быстрее 7900хтх, тогда как промежуток до 25г вполне себе
Слух: AMD отказалась от выпуска флагманских видеокарт нового поколения
Truth Seeker
20:07
Надо глянуть хотя бы из за Гослинга
Фильм «Барби» вышел в цифре — с русской озвучкой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем