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MSI представляет белоснежную GeForce RTX 4070 VENTUS 2X WHITE
MSI выпустила GeForce RTX 4070 VENTUS 2X WHITE, новую белоснежную версию своей видеокарты, сочетающую высокую производительность с элегантным дизайном

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Компания MSI, известная своим инновационным подходом к дизайну и технологиям, не перестаёт радовать своих поклонников. На этот раз мир увидел яркое дополнение к линейке видеокарт: белую версию GeForce RTX 4070 VENTUS 2X WHITE. Этот свежий релиз идёт в ногу с уже представленной моделью GeForce RTX 4060 в белом исполнении.

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Хотя белый вариант RTX 4070 VENTUS 2X WHITE внешне отличается от её чёрно-серебристой «сестры», по техническим параметрам они абсолютно идентичны. Видеокарта обладает высокими тактовыми частотами, достигающими до 2520 МГц при использовании программного обеспечения от MSI. Система охлаждения включает в себя радиатор с медной пластиной и три тепловые трубки, а также вентиляторы TORX 4.0. Изюминкой новинки является её компактный размер: длина составляет всего 242 мм, при весе в 672 грамма.

Но это ещё не всё. Недавно MSI представила ещё одно нововведение: линейку видеокарт GeForce RTX 40 в версии GAMING SLIM. Эти стильные трёхвентиляторные модели, несмотря на свою компактность, обеспечивают отличное охлаждение и поддерживают высокую производительность.

Эти новые продукты MSI, безусловно, подтверждают статус компании как лидера в области производства высококачественных видеокарт. Их релизы всегда заслуживают внимания, а благодаря их страсти к инновациям, пользователи могут рассчитывать на постоянное развитие и совершенствование продукции.

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