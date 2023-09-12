HMD Global анонсировала запуск новой линейки мобильных устройств под своим собственным брендом

HMD Global - фирма за культовым брендом смартфонов Nokia, объявила о начале нового этапа в своем развитии. В предверии седьмого года своего существования компания заявила о создании собственной линейки мобильных устройств под маркой HMD. Этот ход видится как ответ на меняющиеся потребности рынка и желание занять более широкую нишу в индустрии.

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Генеральный директор HMD Global, Жан-Франсуа Бариль, поделился новостью в Linkedin, утверждая, что новый бренд будет работать параллельно с уже знакомыми нам телефонами Nokia. Бариль также намекнул на будущие сотрудничества с "захватывающими новыми партнерами", детали которых пока остаются в тени.

После того как Microsoft прекратила владение брендом Nokia в 2016 году, HMD Global стала ключевым игроком на сцене мобильных устройств Nokia. С учетом того, что производство телефонов Nokia осуществляется технологическим титаном Foxconn, ожидается, что и новые устройства под брендом HMD будут выпущены при поддержке этой компании.

С предыдущими моделями, такими как Nokia C32, HMD Global сосредоточилась на бюджетных и средних сегментах рынка. По словам Бариля, новый бренд сохранит этот курс, стремясь к "более устойчивому и доступному будущему". Интересно отметить, что, несмотря на связь с Foxconn, управленческий состав HMD Global во многом состоит из бывших лидеров Nokia, что может сигнализировать о стремлении компании сохранить легендарное наследие бренда, представив его в новом свете.