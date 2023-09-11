WhatsApp готовится к кроссплатформенной переписке, меняя правила игры для мессенджеров

Мессенджеры давно стали неотъемлемой частью нашего повседневного общения. Однако вопрос кроссплатформенного взаимодействия все еще оставался актуальным. В последние месяцы Евросоюз активно настаивает на том, чтобы крупнейшие IT-компании обеспечивали возможность взаимодействия между своими приложениями для мгновенного обмена сообщениями. И кажется, что компания Meta, владеющая одним из самых популярных мессенджеров — WhatsApp, взяла этот вызов на вооружение.

реклама

Недавние обновления в бета-версии WhatsApp для Android (v2.23.19.8) выявили интересные новшества. Теперь пользователи могут заметить экран чата, предназначенный для участия в переписке с третьими сторонами. Хотя на данный момент функционал не активен и выступает в качестве заполнителя, все указывает на то, что работа идет полным ходом.

Что это означает для пользователей? Как только данная функция будет запущена, обладатели WhatsApp смогут общаться не только в рамках своего приложения, но и получать сообщения из других мессенджеров, что, безусловно, упростит и ускорит процесс коммуникации.

Компания Meta не прокомментировала официально данную информацию, но аналитики уверены, что нововведение может стать реальностью уже в следующем году. Если эта инициатива приживется, она может стать новым стандартом в индустрии мессенджеров, делая обмен сообщениями более интуитивным и единым для всех пользователей, независимо от их географического местоположения или предпочтений в программном обеспечении.