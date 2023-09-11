Apple продлевает партнерство с Qualcomm на трехлетний срок для поставки модемов 5G, что может указывать на проблемы в разработке собственного решения компании.

Срок действия договора между Apple и Qualcomm по модемам 5G, который должен был истечь в этом году, продлен еще на три года. Такое решение Apple может быть связано с возникшими проблемами при разработке собственного модема.

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Как сообщается, Apple планировала представить свой модем 5G к 2025 году, однако из-за текущего соглашения чипы Qualcomm будут присутствовать даже в линейке iPhone 18. Это подтверждает слухи о том, что модели iPhone 16, которые будут выпущены в 2024 году, также будут оснащены 5G-модемами от Qualcomm.

Несмотря на недостаток информации о стоимости сделки, известно, что деловые практики Qualcomm могут значительно увеличить затраты Apple на каждый iPhone, особенно с учетом ожидаемого увеличения цен на чипсеты от Qualcomm.

Также стоит отметить, что данное сотрудничество может повлиять на релиз новой модели iPhone SE. Apple рассчитывала использовать свой модем 5G для оптимизации затрат на этот смартфон. Однако с новыми чипами от Qualcomm релиз недорогой модели может быть под угрозой, или же Apple будет получать меньший доход с продажи каждого устройства.

Все же существует надежда, что Apple представит свое решение в области 5G-модемов, даже если оно будет доступно лишь в ограниченном ассортименте продукции.