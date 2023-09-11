OnePlus 12R, запуск которого ожидается в начале 2024 года, предлагает пользователю гигантскую батарею и ультраскоростную зарядку

Ожидается, что новый смартфон OnePlus 12R, который выйдет на рынок в "начале 2024 года", установит новый стандарт в сегменте Android-смартфонов, особенно в категории до $500. По некоторым данным, этот аппарат обещает превзойти многие из лучших Android-телефонов сегодняшнего дня в плане реальной автономности батареи и технологии зарядки.

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Особое внимание заслуживает обновленная камерная система. В то время как основной 50МП и вторичный 8МП сенсоры останутся без изменений, третий сенсор получит значительное улучшение, переходя от 2МП к 32МП, с функцией телеобъектива. Это, безусловно, делает его камеру намного лучше, чем у предшественника 11R.

Помимо этого, на борту будет новейшая версия ОС - еще не выпущенная Android 14 с оболочкой OxygenOS 14. Кроме того, в модели будет удобный переключатель оповещений стереодинамики и 16МП фронтальная камера.

Такой внушительный список характеристик за предполагаемую цену менее $500 (в Индии) делает OnePlus 12R одним из самых интересных предложений на рынке. Однако у нас еще остается несколько вопросов, ответы на которые станут известны только после официального анонса.



