Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl За пост начислено вознаграждение
Cinebench 2024: Возвращение бенчмарка для GPU и улучшенная совместимость
В обновлении Cinebench 2024 восстановлен бенчмарк для оценки производительности видеокарт, что позволит пользователям тестировать GPU.

реклама

Свежее обновление Cinebench 2024 принесло значительное улучшение в мире тестирования производительности компьютерных систем, охватывая как центральные процессоры (CPU) так и графические процессоры (GPU).

реклама

Одной из наиболее важных особенностей этого обновления является возвращение бенчмарка для оценки производительности видеокарт. Ранее, в 2013 году, компания Maxon удалила эту функцию из Cinebench, но теперь она была успешно восстановлена. Это значительно обогатило функциональность Cinebench и позволило пользователям более точно оценить производительность своих графических адаптеров.

Суть теста производительности Cinebench 2024 заключается в использовании специально разработанной сцены, которая рендерится несколько раз подряд. Этот метод позволяет более надежно измерить скорость работы оборудования и выявить потенциальные проблемы, такие как замедление производительности при продолжительной нагрузке. Оценивая производительность GPU, пользователи могут более эффективно настраивать свои конфигурации, особенно при выполнении графически интенсивных задач, таких как рендеринг и игры.

Однако улучшения в Cinebench 2024 не ограничиваются только возвращением бенчмарка для GPU. Это обновление также значительно улучшило совместимость с различными системами. Программа поддерживает архитектуры x86/64 (Intel/AMD) и Arm64 на операционных системах Windows и macOS. Это расширяет круг пользователей и включает в себя даже компьютеры с процессорами от Apple и Snapdragon. Рендеринговый движок Redshift, встроенный в Cinebench 2024, теперь совместим с графическими процессорами от Nvidia, AMD и Apple.

После успешного обновления пользователи уже могут скачать Cinebench 2024 с официального сайта компании Maxon, а также из магазинов приложений Microsoft Store и Mac App Store. Это значительное обновление предоставляет пользователям более точные инструменты для измерения производительности и поможет им выбирать наиболее подходящие конфигурации для различных компьютерных задач.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#новости
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Испытание «Кинжала» на Су-34 опровергнуто, с бомбардировщика запускали УМПК с ФАБ-1500
6
В Сети появились кадры очередного уничтоженного на Украине американского БТР Stryker
3
Т-14 «Армата» снова решено доработать – танки обещают пустить в серию после небольшой модернизации
18
Морская авиация ВКС предотвратила высадку спецназа ВСУ в Крыму и унитожила три катера с 36 бойцами
6
Аккумуляторный блок Apple MagSafe даст возможность заряжать сразу несколько устройств одновременно
+
Российская авиация уничтожила следовавшие в направлении Крыма катера ВСУ с десантными группами
+
Новый дрон-камикадзе "Скальпель" скоро будет запущен в серийное производство
4
Минные поля глубиной на 500 метров от переднего края стали сюрпризом для ВСУ
2
В соседней галактике обнаружена сверхмассивная черная дыра, пожирающая звезду, похожую на Солнце
+
Steam заблокировал учетную запись с $20 тыс.
13
NVIDIA поможет индийской компании Tata Group развернуть в стране масштабную ИИ-платформу
+
"Учатся на своих ошибках" - в сети появились фото быстровозводимых укрытий от БПЛА для самолётов
+
Медведев: Не хочу накликать, но США дождутся, что террористы повторят свою атаку в стиле «9/11»
9
Искусственный интеллект спрогнозировал цену Ethereum на 30 сентября
1
Парламент Британии заявил об отсутствии у ВВС резервов для войны с Россией
1
Что означают "секретные" коды, отправляемые по WhatsApp: 1543, 1122…
3
Для Starfield анонсирован HD Reworked Project
+
Вышла Bun 1.0 — среда выполнения JavaScript и TypeScript с поддержкой популярных фреймворков
+
Британские эксперты признали уничтожение Challenger 2 на Украине
+
Китай вложит $41 млрд в модернизацию литографических машин для производства новейших чипов
5

Популярные статьи

Как я познал божественную оптимизацию Starfield
37
Китай запретил iPhone в госсекторе и продвигая флагман Mate 60 Pro обрушил акции Apple на $200 млрд
10
ТОП-5 бюджетных блоков питания – рейтинг 2023 года
31
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
152
Компактная сборка Mini-Tower в стиле AMD + NVIDIA – игровой компьютер с SSD на 2 Тб всего за 85 000р
16
Впервые за 10 месяцев чищу свой компактный ПК на основе AMD Ryzen 7 2700X и MSI GeForce GTX 1070
9
Когда нужно делать апгрейд ПК, и что купить в первую очередь, если денег мало, а играть хочется
11
Когда на самом деле началась Вторая Мировая Война
23
После того как Россия уничтожила множество западных танков, Пентагон отменил модернизацию Abrams
6
Учимся правильно использовать Furmark
11

Сейчас обсуждают

Наблюдательный
17:57
Конечно зависит. Можно купить свежего говна от красных и слить фпс на 4090 семилетнему скайлейку. https://youtu.be/nIExERtUz5I?feature=shared&t=128
Зависит ли выбор видеокарты от процессора, и нужно ли экономить, когда речь идёт об игровом ПК
LastAtlant
17:56
тут не спорю, но можно сделать сетку, главное выглядит не колхозно
Впервые за 10 месяцев чищу свой компактный ПК на основе AMD Ryzen 7 2700X и MSI GeForce GTX 1070
Kiler
17:54
Вообще такой красавец, я первый раз вижу чтобы он так низко летал
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
Apsheronsky tchai
17:52
Вот если будет вертолёт в койке, то опусти одну ногу на пол, поможет.
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
Apsheronsky tchai
17:50
Алкашку в армии лакать – это не прогрессивно. Укровоены взбадриваются по-европейски, НАТОвские стандарты. https://t.me/jnb_news/8338
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
Kiler
17:47
Опять самолет возле меня летает, Я на видеокамеру заснял, сейчас покажу Это позавчера было. Мне кажется миг-35
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
Alex-IT
17:47
Это точно, если армяне спецы по торговле, то пусть нанимают наёмников со всего мира защищать их страну. Это вполне рабочий вариант.
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
Apsheronsky tchai
17:47
Смотреть лучше таки женщин, пусть и силиконовых. А умных мужиков лучше слушать.
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
emptystack
17:46
если для всего проца хватает - зачем его менять ? если вы играйте в высоких рахрешениях,то проца будет хватать еще года на два. Потом купите новую платформу Intel, с новым процессором и памятью DDR5
Когда нужно делать апгрейд ПК, и что купить в первую очередь, если денег мало, а играть хочется
Руслан Знамов
17:46
Это фишка американцев, пока другие горят, и добивают русских, появиться на своих танках как на коне. Во второй мировой также было. Но не повезло, не фортануло, а значит зачем посылать и срамиться ...
Из-за высоких потерь ВСУ США посчитали нецелесообразными поставки Abrams и отложили передачу танков
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем