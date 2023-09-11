В обновлении Cinebench 2024 восстановлен бенчмарк для оценки производительности видеокарт, что позволит пользователям тестировать GPU.

Свежее обновление Cinebench 2024 принесло значительное улучшение в мире тестирования производительности компьютерных систем, охватывая как центральные процессоры (CPU) так и графические процессоры (GPU).

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Одной из наиболее важных особенностей этого обновления является возвращение бенчмарка для оценки производительности видеокарт. Ранее, в 2013 году, компания Maxon удалила эту функцию из Cinebench, но теперь она была успешно восстановлена. Это значительно обогатило функциональность Cinebench и позволило пользователям более точно оценить производительность своих графических адаптеров.

Суть теста производительности Cinebench 2024 заключается в использовании специально разработанной сцены, которая рендерится несколько раз подряд. Этот метод позволяет более надежно измерить скорость работы оборудования и выявить потенциальные проблемы, такие как замедление производительности при продолжительной нагрузке. Оценивая производительность GPU, пользователи могут более эффективно настраивать свои конфигурации, особенно при выполнении графически интенсивных задач, таких как рендеринг и игры.

Однако улучшения в Cinebench 2024 не ограничиваются только возвращением бенчмарка для GPU. Это обновление также значительно улучшило совместимость с различными системами. Программа поддерживает архитектуры x86/64 (Intel/AMD) и Arm64 на операционных системах Windows и macOS. Это расширяет круг пользователей и включает в себя даже компьютеры с процессорами от Apple и Snapdragon. Рендеринговый движок Redshift, встроенный в Cinebench 2024, теперь совместим с графическими процессорами от Nvidia, AMD и Apple.

После успешного обновления пользователи уже могут скачать Cinebench 2024 с официального сайта компании Maxon, а также из магазинов приложений Microsoft Store и Mac App Store. Это значительное обновление предоставляет пользователям более точные инструменты для измерения производительности и поможет им выбирать наиболее подходящие конфигурации для различных компьютерных задач.