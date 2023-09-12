Intel выпустила третью бета-версию видеодрайвера Arc & Iris Graphics для поддержки игры Starfield на видеокартах Arc

Intel выпустила третью бета-версию видеодрайвера Arc & Iris Graphics, нацеленную на поддержку игры Starfield на видеокартах Arc.

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Несмотря на обновление, множество проблем с производительностью и стабильностью игры остаются нерешенными. В обновлении исправлены некоторые мелкие ошибки, такие как неправильное отображение спрайтов и срыв бровей персонажей.

Тем не менее, основные проблемы с нестабильной работой Starfield на ПК до сих пор не решены. Intel не предоставила подробной информации о том, какие именно области игры затронуты обновлением. Некоторые пользователи также сообщали, что не могут запустить игру на видеокартах Intel Arc.

До этого Intel выпустила бета-версию видеодрайвера, но она не устранила основные проблемы с оптимизацией Starfield. Техподдержка Bethesda рекомендует использовать видеокарты AMD Radeon RX 5700 или Nvidia GeForce 1070 Ti, так как видеокарты Intel Arc не соответствуют минимальным требованиям для запуска игры Starfield.



