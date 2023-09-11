Компания Avroid представила на Восточном экономическом форуме платформу, которая позволяет запускать Android-приложения на операционной системе "Аврора"





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На предстоящем Восточном экономическом форуме (ВЭФ) компания Avroid, входящая в холдинг Fplus (предыдущее название - F+Tech), готовится представить революционное решение, которое перекроет грани между операционными системами. Их новая платформа позволяет без труда запускать Android-приложения на операционной системе "Аврора".

Открытое программное обеспечение, основанное на популярном Android Open Source Project (AOSP), открывает перед пользователями и разработчиками мир новых возможностей. Это создает альтернативное виртуальное пространство, где можно легко использовать любые Android-приложения на устройствах с ОС "Аврора".

Владельцы устройств на "Авроре" смогут получить доступ к тысячам приложений, которые ранее были недоступны на этой платформе.Планы Avroid амбициозны - они стремятся установить свою платформу на два миллиона устройств в различных сегментах рынка уже в 2024 году. Это может существенно изменить ландшафт операционных систем, предоставив пользователям более широкий выбор и возможность использовать любимые приложения на устройствах с "Авророй".

Также следует упомянуть, что инструмент Flutter SDK с начальной поддержкой операционной системы "Аврора" уже доступен для разработчиков. Приложения могут быть легко адаптированы для работы как на iOS, так и на Android, и, конечно же, на ОС "Аврора".

Это означает больше возможностей для создания кросс-платформенных приложений.И, наконец, хорошие новости для пользователей VKонтакте - сеть VKонтакте планирует адаптировать российский магазин приложений RuStore для полноценной совместимости с операционной системой "Аврора" до конца текущего года.







