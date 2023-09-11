DeFi-проект Sushi объявил о расширении своей деятельности через интеграцию с блокчейном Aptos.

DeFi-проект Sushi продолжает своё расширение и вновь выбирает новый блокчейн для интеграции: на этот раз - Aptos. Данный блокчейн отличается от большинства платформ, так как не базируется на виртуальной машине Ethereum (EVM), что делает сотрудничество особенным.

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Интеграция с Aptos - важный шаг для Sushi, так как это первый опыт работы с платформой, которая не использует EVM. Это открывает новые возможности для кроссчейн- и мультичейн-интерактивности. Напомним, что до этого Sushi уже успешно функционировал на таких платформах, как Ethereum, Fantom, Polygon и др.

Aptos, получивший поддержку от известной венчурной компании Andreessen Horowitz, выделяется своим подходом. Разработанный бывшими сотрудниками Meta, этот блокчейн предлагает уникальный язык программирования Move на основе Rust, позволяя создавать новые децентрализованные приложения.

Данное сотрудничество усиливает позиции Sushi в сфере DeFi, подтверждая стремление проекта к постоянному развитию и адаптации к меняющемуся крипто-пейзажу.