MediaTek готовится к запуску нового процессора Dimensity 9300, разработанного для конкуренции с продуктами Qualcomm

MediaTek, известная компания-производитель микрочипов, собирается выпустить свой новый флагманский процессор для смартфонов — Dimensity 9300. Этот процессор был разработан с целью конкуренции с популярными решениями от компании Qualcomm, другого гиганта в мире микрочипов.

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Однако появились слухи, что Dimensity 9300 может стать слишком "горячим" при работе. В чем дело? Процессоры, как правило, содержат разные "ядра" — микропроцессоры внутри основного чипа. Некоторые из них работают быстрее, но и греются сильнее, другие — медленнее и менее горячие. В новом Dimensity 9300 MediaTek решила использовать только быстрые ядра, что, возможно, привело к проблемам с перегревом.

Это создает дилемму для MediaTek: либо сделать процессор менее производительным, чтобы он меньше грелся, либо рискнуть и выпустить его как есть, надеясь, что потребители и производители смартфонов не столкнутся с проблемами из-за перегрева.

В общем, хотя новый процессор выглядит обещающим на бумаге, на практике могут возникнуть проблемы, и пока непонятно, как компания решит этот вопрос.