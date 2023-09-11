Новая линейка смартфонов Xiaomi Redmi Note 13 готовится к запуску осенью

Инсайдерская информация, полученная от известного китайского источника Digital Chat Station, подтверждает впечатляющие обновления в линейке смартфонов Xiaomi Redmi Note 13, которые, как ожидается, поступят в продажу уже этой осенью.

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Одной из заметных особенностей новых моделей станет камера с 200-мегапиксельным сенсором от Samsung, обеспечивающая высокое качество изображения. Экраны устройств не только порадуют пользователей своим высоким разрешением в 1,5K, но также предложат специализированную защиту для глаз.

Две модели из этой серии оборудуют аккумуляторами на 5120 мАч с возможностью быстрой зарядки на 67 Вт, в то время как более продвинутая версия Pro+ будет поддерживать мощную быструю зарядку на 120 Вт, несмотря на немного уменьшенную ёмкость аккумулятора до 5000 мАч.

Сердцем смартфонов будут процессоры Snapdragon 7 Gen 1 для модели Pro и Dimensity 7200 для версии Pro+. Объем оперативной памяти и внутреннего хранилища будет варьироваться в зависимости от конкретной модели.

Новая линейка обещает дать потребителям современные, мощные устройства, соответствующие современным требованиям мобильной фотографии и производительности.