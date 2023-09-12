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Вышел Philips 27E2F7901 - 4K монитор с возможностью зарядки устройств по USB-C
Philips представила свой новейший 27-дюймовый монитор с разрешением 4K

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Philips представила свой новейший монитор 27E2F7901, предназначенный для удовлетворения потребностей профессионалов в сфере графического дизайна и творчества. Этот 27-дюймовый монитор обеспечивает разрешение 4K, что делает его идеальным инструментом для работы с изображениями высокого разрешения.

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Одним из ключевых преимуществ этого монитора является его способность охватывать 98% цветовой гаммы DCI-P3, обеспечивая точное и насыщенное воспроизведение цветов. Благодаря заводской калибровке, отклонение Delta E остается на уровне менее 2, что гарантирует высокую точность цветопередачи.

Сертификация VESA DisplayHDR 400 дополняет этот монитор, обеспечивая яркость до 400 нит и контрастность 2000:1. Эти характеристики способствуют созданию реалистичных и красочных изображений.

Монитор Philips 27E2F7901 также привлекает внимание своей функцией Smart Uniformity, обеспечивающей максимальную однородность изображения на всей поверхности экрана. Это особенно важно для тех, кто занимается цветокоррекцией и графическим дизайном.

Однако, что делает этот монитор еще более привлекательным, так это его способность заряжать устройства через порт USB-C мощностью 96 Вт. Это удобно для пользователей, которые хотят быстро зарядить свои устройства, включая ноутбуки.

Кроме того, монитор Philips 27E2F7901 оборудован богатым набором портов, включая четыре порта USB-A, три порта USB-C, один порт HDMI 2.0, два разъема DisplayPort 1.4 и KVM-переключатель. Это обеспечивает множество вариантов подключения для различных устройств.

Новый монитор Philips уже доступен для заказа на Amazon и Newegg в США по цене 499,99 долларов США.

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