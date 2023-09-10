Huawei готовится к выпуску новой серии умных часов WATCH GT 4

Huawei готовится к запуску своей новой серии умных часов, Huawei WATCH GT 4, о чем стало известно благодаря информации, утекшей в интернет перед официальной презентацией.

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Согласно предварительным данным, новая серия будет доступна в двух размерах: 41 мм и 46 мм. Цены будут варьироваться от 249 до 399 евро, что эквивалентно примерно 1960-3140 юаням.

Что касается дизайна, Huawei сделает акцент на разнообразие. Планируется выпуск часов в девяти различных стилях, используя материалы, такие как ткань, резина и нержавеющая сталь. 46-миллиметровая модель, предположительно, будет предлагаться в деловом стиле с ремешком из нержавеющей стали и более спортивном варианте с металлическим корпусом и резиновым ремешком. Версия 41 мм будет иметь более изысканный дизайн, вероятно, ориентированный на женскую аудиторию, с ремешками из ткани, стали и кожи.

Технические характеристики часов также привлекли внимание. Ожидается, что WATCH GT 4 будет работать на процессоре ARM Cortex-M и обеспечивать до двух недель работы от одной зарядки батареи. Для сравнения, предыдущая модель, WATCH GT 3, была оснащена оптическим датчиком для точных измерений под водой и предлагала различные функции здоровья, такие как мониторинг уровня кислорода в крови и исследования апноэ во сне.

В целом, Huawei продолжает активно развивать свою линейку умных часов, уделяя внимание как дизайну, так и функциональности. Подробности о серии WATCH GT 4 будут раскрыты на официальной пресс-конференции компании.