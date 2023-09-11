Российские инженеры планируют модернизировать электронные системы танка Т-14 "Армата"

Российские инженеры собираются провести значительное обновление электронных систем танка Т-14 "Армата" на основе накопленного опыта, полученного в СВО. Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" и известный российский военный эксперт, Виктор Мураховский, утверждает, что после внесения этих изменений, запланированного на ближайший год, начнется массовое производство модернизированных вариантов Т-14 "Армата" и их последующее поступление в войска.

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Мураховский также подчеркивает, что танк Т-14 "Армата" будет играть важную роль на поле боя, особенно в совместных операциях с тяжелой боевой машиной пехоты Т-15 "Барбарис", которая также базируется на платформе "Армата". Важным элементом также является создание новых бронированных ремонтно-эвакуационных машин Т-16, которые смогут обслуживать и поддерживать новые танковые соединения.